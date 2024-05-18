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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تامر عبد الحميد: نهائي الكونفدرالية يحتاج 11 مقاتل في الملعب

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد تامر عبدالحميد، الظهير الأيمن لنادي الزمالك السابق، أن نهضة بركان المغربي يملك خبرات كبيرة في بطولة الكونفدرالية، مشددا على أنه فريق قوي ويجب عدم التقليل منه.

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وقال عبدالحميد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "يجب تقليل الضغط النفسي على لاعبي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية، وتكاتف اللاعبين من أهم عوامل تحقيق الفوز على نهضة بركان".

وأضاف: "مباراة نهضة بركان تحتاج إلى 11 مقاتل في أرض الملعب، وأتوقع أن يكون محمد شحاتة من نجوم المباراة القادمة".

وأوضح: "أتمنى أن نبدأ اللقاء بضغط شرس على لاعبي نهضة بركان واستغلال عنصر جماهير الزمالك من أجل تسجيل هدف مبكر".

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