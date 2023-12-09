القاضي الرحيم يداهمه خبيثًا.. إصابة فرانك كابريو بالسرطان تُفجع العالم|لحظات مؤلمة وطلب إنساني
أفجع القاضي الرحيم فرانك كابريو، صاحب الـ86 عامًا، محبيه حول العالم بإعلان إصابته بمرض سرطان البنكرياس، وذلك خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وأرفقه بتعليق: " صلّي .. مساعدتك ستمنحني القوة لخوض هذه المعركة الصحية".
إصابة القاضي الرحيم فرانك كابريو بالسرطان
ظهر قاضي محكمة بلدية بروفيدنس المتقاعد، في الفيديو وبدت على ملامحه علامات الإجهاد والتعب، ليكشف تفاصيل إصابته بالمرض اللعين، الأمر الذي أثار حالة من الحزن والأسى بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فدائمًا ما كان يأسر قلوبهم بمواقفه الإنسانية تجاه المتهمين أثناء محاكمتهم.
فرانك كابريو في عيد ميلاده الـ87: تم تشخيص إصابتي بسرطان البنكرياس بأسعد أيام السنة بالنسبة لي
أكد فرانك أن عيد ميلاده هذا العام كان مختلفًا خاصًة بعدما أكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها مؤخرًا إصابته بالسرطان، حيث قال: "أحد أسعد أيام السنة بالنسبة لي هو عيد ميلادي، وقد احتفلت مؤخرًا بعيد ميلادي الـ87 وتلقيت الكثير من الرسائل الرائعة من أشخاص من جميع أنحاء العالم".
وأضاف كابريو: "تبين أن عيد الميلاد هذا مختلف قليلاً عما كان متوقعاً، لكن مساعدتكم ستمنحني القوة لخوض هذه المعركة الصحية، خضعت لفحص طبي ولم يكن التقرير جيدًا".
فرانك كابريو يطلب الدعاء من متابعيه بعد إصابته بسرطان البنكرياس
طلب كابريو من متابعيه أن يصلوا من أجله داعيين له بالشفاء العاجل، حيث قال: "تم تشخيص إصابتي بسرطان البنكرياس، وهو شكل خبيث من السرطانات، وأطلب من كل واحد منكم بطريقته الخاصة أن يصلي من أجلي".
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وأشار القاضي الرحيم إلى أنه يتلقى حاليًا العلاج على يد فريق عظيم من الأطباء في رود آيلاند بمعهد دانا فاربر للسرطان في بوسطن أدعو الله أن يهدي أفكارهم وأيديهم في معاملتهم لي"، مضيفًا: "أعلم أن الطريق لا يزال طويلًا، وأنا على استعداد تام للقتال بأقصى ما أستطيع لمحاربة السرطان".
اشتهر القاضي الرحيم بأسلوبه اللين المتسامح تجاه المتهمين بالمخالفات المرورية في ولاية رود آيلاند الأمريكية، حيث كان يحول أي محاكمة إلى حالة من المزاح الممزوج بالتعاطف، فهو دائمًا يتميز عن غيره من القضاة، بشخصيته الفريدة في قاعة المحكمة.
محاكمات فرانك كابريو أسرت قلوب الملايين
انتشرت خلال السنوات الأخيرة مقاطع فيديو للقاضي الرحيم فرانك كابريو، أثناء محاكماته وهو يعامل الخارجين عن القانون بأسلوب حسن وإنساني يختلف عن أسلوب القضاة المتعارف عليه، وخاصًة مع كبار السن والحالات الإنسانية، حيث كان يفرض عليهم عقوبات خاصة تتمثل في إعطائهم دروسًا يتعلمون منها عدم تكرار الأمر مرة أخرى والندم عليه، مع مراعاته أدق تفاصيل حياتهم.
أبرز تصريحات فرانك كابريو مع منى الشاذلي
على صعيد آخر، كان القاضي فرانك كابريو، قد حل ضيفًا مع الإعلامية منى الشاذلي، على برنامج "معكم" المًذاع عبر شاشة قناة ON الفضائية، في شهر أكتوبر الماضي.
تطرق فرانك كابريو خلال حواره مع الشاذلي للحديث عن طريقة تعامله مع المتهمين بجميع القضايا، مشيرًا إلى أبرز قضية إنسانية لم ينسها، وهي قضية فيكتور صاحب الـ 96 عامًا، الرجل الذي كان يعتني بـ ابنه وهو في عمر 63 عامًا وكان مريضًا بالسرطان.
قصة فرانك كابريو مع المتهم فيكتور صاحب الـ 100 عام
وقال فيكتور: "كانت قضيته أنه تخطى السرعة القانونية، رجل في عمر 96 ولا زال يعتني بابنه، بعد القضية دي أنا وفيكتور أصبحنا أصدقاء وزرته واحتفلت معه بعيد ميلاده الـ 100".
من هو فرانك كابريو صاحب لقب القاضي الرحيم
القاضي الرحيم فرانك كابريو من مواليد 23 نوفمبر 1936، من أشهر القضاة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يشغل منصب رئيس القضاة في بروفيدنس برود آيلاند، والرئيس السابق لمجلس محافظي رود آيلاند، ولكنه أعلن تقاعده هذا العام.
أطلق عليه مواطنو ولاية رود آيلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، العديد من الألقاب بسبب محاكماته العادلة، وإصداره أحكامًا مخففة يراعي خلالها ظروف المتهمين الإنسانية، فكانت أبرزها القاضي الرحيم، ونصير المظلومين، وغيرهما من الألقاب، فهو نجح في تجسيد أروع مثال للرأفة بالمظلومين، إلى جانب روح النكتة والفكاهة التي يتسم بها، وانحيازه للضعفاء ومجاراته للأطفال، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.
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