نجوى إبراهيم تتعافى من السرطان نهائيًا.. وتكشف أسرار رحلة علاجها: ربنا أراد الشفاء بدعواتكم

أثارت الإعلامية نجوى إبراهيم فرحة جمهورها بالإعلان عن تعافيها نهائيًا من مرض السرطان، وذلك أثناء تقديمها حلقة اليوم من برنامج "بيت العز" المُذاع عبر إذاعة نجوم إف إم.

تعافي نجوى إبراهيم من السرطان

أعربت نجوى إبراهيم عن سعادتها البالغة بشفائها من مرض السرطان اللعين، حيث قالت: "أنا فرحانة جدا ومبسوطة جدا .. ومش عايزة حد يقول دى طلعت من أسبوعين ودلوقتي بقت كويسة".

نجوى إيراهيم

وأضافت: "الموضوع بقاله أربعة أشهر، بس مرضتش أعلن عنه .. ربنا أراد الشفاء بسبب دعواتكم اللى استقبلتها، وبعد أربع أو خمس شهور قلق حابة أفرحكم".

وأردفت: "وهي جت كده من عند ربنا وبيجيلي كم دعوات كتير منكم اعتبروني من النهاردة لسة وجه جديد معاكم .. أنا هسكت كفاية إنى أقولكم بحبكم من قلبي حقيقي وبعزكم".

نجوى إبراهيم

واختتمت كلامها بتوجيه رسالة في حب جمهورها التي عاشت معه طوال مسيرتها الإعلامية، حيث قالت: "بحترم الجمهور اللي بدأ معايا وأنا كنت لسة صغيرة شبر ونص لغاية دلوقتي، هبدأ النهاردة حياتي معاكم واعتبروني وجه جديد".

نجوى إبراهيم تنفجر غضبًا في وجه منتقديها

وجهت نجوى إبراهيم، إلى منتقديها من رواد السوشيال ميديا، رسالة شديدة اللهجة تحمل في فحواها معاني مؤثرة، إذ أفصحت عن معاناتها مع مرض السرطان لسنوات طويلة، ما اضطرها للخضوع لعدد لا نهائي من العمليات الجراحية بهدف العلاج والتعافي التام من المرض.

نجوى إبراهيم

بدأت نجوى إبراهيم، رسالتها قائلة: "أنا أول مرة أقرأ كومنتات كتير جدًا على حاجة نزلت، يا نهار أبيض على اللي اتقال، عدد كبير يمكن 2000 نفر، منهم 500 لازم يتعالجوا، إنتوا عايزيني أعتزل؟ ما ضروري الواحد يعتزل هو هيقعد طول العمر يكلمكم؟".

نجوى إبراهيم تصدم الجمهور بإصابتها بمرض خطير: عندي 80 سنة وعيانة وهعتزل وهموت قريب

وأشارت نجوى إلى أنها تفكر في الإعتزال الأسبوع المقبل بسبب كم التعليقات السلبية التي تلقتها من منتقديها مؤخرًا. حيث قالت: "ممكن أعتزل الأسبوع اللي جاي لإني اتخنقت مش عمر آخر عمر الواحد ياخد ده كله بالراحة على نفسكم، الناس بتستكر على غيرها الابتسامة وليه لازم كل الناس اللي بتضحك تبقى سعيدة يبقى عندها ملايين؟ وليه ربنا مديها طلة أو قبول أو أي حاجة كويسة؟، ما تقولوا الحمد لله.. يا رب أبقى زيه وبسم الله ما شاء الله، ومن شر حاسد إذا حسد".

نجوى إبراهيم



واختتمت نجوى إبراهيم رسالتها قائلة: "انتو إيه اللي يريحكم أعتزل؟، أنا عندي 80 سنة وغلبانة وعيانة وعندي سرطانات وعاملة 7 آلاف عملية وهعتزل وهموت قريب، هدوا نفسكم والنبي، أنا مش جاية أعمل مستقبل وأربي عيالي أنا جاية فرحانة بيكم ومبسوطة وبتشرف بكلامي معاكي.. حبوا بعض شوية".

ماما نجوى تعيش في قلوب الملايين

نجحت ماما نجوى في أن تتربع في قلوب ووجدان الملايين، فحين يتردد اسمها يستدعى الجميع مخزون الذكريات الجميلة وروائع البرامج والمسلسلات والأفلام التى قدمتها طوال مسيرتها الإعلامية.