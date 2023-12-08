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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل إنطلاق الجولة السادسة عشر

صلاح وهالاند
صلاح وهالاند

تنطلق غدا السبت منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في جولته السادسة عشر من عمر مسابقة البريميرليج.
 

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ولم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل في مباراته الماضية أمام شيفيلد يونايتد، والأمر نفسه للنرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي لم يهز شباك أستون فيلا.

ولم يسجل الكوري سون هيونج مين لاعب توتنهام في مباراتهم الماضية أمام وست هام يونايتد لكن نجح لاعب الفريق جارود بوين نجم الهامرز في تسجيل هدفا أمام السبيرز خلال فوزهم بهدفين لهدف.
ويتنافس محمد صلاح مع هالاند على لقب هداف مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحل وصيفا برصيد 10 أهداف، فيما يعتلي الصدارة هالاند بـ 14 هدفا، ويأتي خلفهم الثنائي سون هيونج مين، وبوين بـ 9 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مرور 15 جولة من عمر البريميرليج:


1- إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 14 هدفًا.
2- محمد صلاح، ليفربول، 10 أهداف.
3-  جارود بوين، وست هام، 9 أهداف.
4- سون هيونج مين، توتنهام، 9 أهداف.
5-  هوانج هي تشان، ولفرهامبتون، 8 أهداف.
6- أولي واتكينز، أستون فيلا، 8 أهداف.
7- ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 7 أهداف.
8- برايان بيمو، برينتفورد، 7 أهداف.
 

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