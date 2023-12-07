مانشستر يونايتد يستعيد توازنه ويسقط تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزاً مستحقاً على ضيفه تشيلسي بثنائية مقابل هدف في المباراة النارية التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

الشوط الأول

جاءت المباراة مثيرة منذ لحظتها الأولى حيث لعب الفريقان مباراة هجومية ما دى لوجود مساحات كبيرة في دفاعاتهما.

وحاول مانشستر يونايتد إستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تسجيل هدف مبكر وهو ماكاد يتحقق في الدقيقة 8 عندما إحتسب الحكم ركلة جزاء للشياطين الحمر إلا أن برونو فيرنانديز أضاع الكرة.

وفي الدقيقة 12 أهدر مودريك انفراداً تاماً لتشيلسي بعدما سدد بغرابة في الشباك الخارجية ليعود اليوناغتيد لمواصلة هجماته.

وفي الدقيقة 19 ينجح ماكتوميناي في تسديد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء منح بها فريقه هدف التقدم.

وكاد نفس اللاعب ي الدقيقة 30 أن يضاعف تقدم فريقه بعدما سدد راسية خطيرة من مسافة قريبة إلا أن الحارس روبيرت سانشيز تصدى لها ببراعة، لترتد الهجمة وتتحول إلى انفراد تام للاعبي تشيلسي إلا أن اونانا انقذ الكرة ببراعة.

إستمرت المحاولات الهجومية المتبادلة حتى نجح الواعد بالمر في تسجيل هدف التعادل لتشيلسي من تسديدة أرضية على يمين حارس اليونايتد لتنته أحداث الشوط بنتيجة 1-1.

الشوط الثاني

سيطر مانشستر يونايتد بشكل واضح مع بداية الشوط الثاني وسط تراجع واضح من تشيلسي لمنتصف ملعبه.

هدأ رتم المباراة كثيراً مقارنة بالنسق الجنوني من الفريقين في الشوط الأول، الا أن يونايتد كان الأكثر بحثاً عن التسجيل وحسم نقاط المباراة لصالحه.

حاول جارناتشو مباغتة حارس تشيلسي بتسديدة قوية الا انه مرت بعيداً عن المرمى ثم كاد انتوني أن يسجل ثاني أهداف مانشستر يوناتيد عندما اصدمت تسديدته بأحد اللاعبين وكادت تغالط حارس البلوز الا انها مرت بعيداً عن الشباك.

وفي الدقيقة 70 نجح المتألق ماكتوميناي في تسجيل ثاني أهدافه وثاني أهداف فريقه بضربة رأس متقنة.

بعد الهدف حاول تشيلسي العودة في النتيجة وشن عدة هجمت حملت طابع الخطورة الا ان التنظيم الجيد لمانشستر يونايتد في الشوط الثاني حال دون نجاح الضيوف في التسجيل ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة معلناً فوز الشياطين الحمر بنتيجة 2-1.