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الخميس 07 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ليفربول يتخطى عقبة سيفيلد يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي

ليفربول وشيفيلد يونايتد
ليفربول وشيفيلد يونايتد

تخطى فريق ليفربول عقبة شيفيلد يونايتد بثنائية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب برامول لين ضمن منافسات الأسبوع 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل فيرجيل فان ديك هدف ليفربول في الدقيقة 37 من الشوط الأول، ونجح الريدز في فرض سيطرته على اللقاء وأهدر أكثر من فرصة أخرى.

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ليفربول يتقدم على شيفيلد يونايتد بهدف فان دايك في الشوط الأول

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تشكيل ليفربول الرسمي أمام شيفيلد يونايتد.. محمد صلاح في الهجوم

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة تمكن اللاعب دومينيك سوبوسلاي من اقتناص الهدف الثاني لتنتهي المباراة بنتيجة 2-0.

بدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: كيليهر

الدفاع: ترينت، فان دايك، كوناتي، غوميز

الوسط: إندو، ماك أليستر، سوبوسلاي

الهجوم: صلاح، دياز، غاكبو

بهذا الفوز رفع فريق ليفربول رصيده إلى 34 نقطة محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن فريق أرسنال المتصدر للدوري، بينما يقع شيفيلد يونايتد في المركز الـ20 والأخير برصيد 5 نقاط فقط.

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