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الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

توتنهام يخسر على ملعبه من وست هام في الدوري الإنجليزي

بوابة الوفد الإلكترونية

خسر فريق توتنهام  على ملعبه ووسط جماهيره من وست هام يونايتد بهدفين لهدف، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي.

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توتنهام كانت له المبادرة التهديفية عند الدقيقة الحادية عشرة بتوقيع كريستيان روميرو، وفي الشوط الثاني قلب وست هام الطاولة بهدفين سجلهما جارود بوين وجيمس وارد براوس في الدقيقتين 52، 74 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يظل توتنهام في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 27 نقطة بينما يحتل وست هام يونايتد المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب البريميرليج برصيد 36 نقطة ويليه ليفربول في الوصافة بفارق نقطتين.

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