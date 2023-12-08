توتنهام يخسر على ملعبه من وست هام في الدوري الإنجليزي

خسر فريق توتنهام على ملعبه ووسط جماهيره من وست هام يونايتد بهدفين لهدف، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي.

توتنهام كانت له المبادرة التهديفية عند الدقيقة الحادية عشرة بتوقيع كريستيان روميرو، وفي الشوط الثاني قلب وست هام الطاولة بهدفين سجلهما جارود بوين وجيمس وارد براوس في الدقيقتين 52، 74 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يظل توتنهام في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 27 نقطة بينما يحتل وست هام يونايتد المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب البريميرليج برصيد 36 نقطة ويليه ليفربول في الوصافة بفارق نقطتين.