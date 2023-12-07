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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد سقوط الكبار بالجولة الـ15

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

شهدت الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي، العديد من المفاجآت، وذلك بعد سقوط فريق مانشستر سيتي أمام أستون فيلا، كما تسلقي فريق تشيلسي هزيمة قوية من نظيره مانشستر يونايتد.

بينما شهدت الجولة فوز فريق ليفربول علي نظيره شيلفيلد يونايتد، وفوز أرسنال علي لوتون تاون، وجائت نتائج مباريات الأمس كالتالي:

وولفرهامبتون (1-0) بيرنلي

لوتون تاون (3-4) أرسنال

برايتون (2-1) برينتنفورد

شيفيلد يونايتد (0-2) ليفربول

فولهام (5-0) نوتينجهام فورست

كريستال بالاس (0-2) بورنموث

أستون فيلا (1-0) مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد (2-1) تشيلسي

 

بينما جاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي:

1 آرسنال 36 نقطة.

2 ليفربول 34 نقطة.

3 أستون فيلا 32 نقطة.

4 مانشستر سيتي 30 نقطة.

5 توتنهام 27 نقطة.

6 مانشستر يونايتد 27 نقطة.

7 نيوكاسل يونايتد 26 نقطة.

8 برايتون 22 نقطة.

9 وست هام 21 نقطة.

10 تشيلسي 19 نقطة.

11 برينتفورد 19 نقطة.

12 ولفرهامبتون 18 نقطة.

13 كريستال بالاس 16 نقطة.

14 فولهام 15 نقطة.

15 نوتينجهام فورست 13 نقطة.

16 بورنموث 13 نقطة.

17 لوتون تاون 9 نقاط.

18 إيفرتون 7 نقاط.

19 بيرنلي 7 نقاط.

20 شيفيلد يونايتد 5 نقاط.

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