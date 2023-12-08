كيف كان سيواجه ياسر عرفات الحرب في غزة؟ (فيديو)

قال وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، ناصر القدوة، إنه إذا كان الرئيس الراحل ياسر عرفات موجودا على رأس السلطة، لما حدث ما يجري في قطاع غزة حاليا.

وأضاف خلال لقاءه مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "أم بي سي مصر" الخميس، أن الجانب الإسرائيلي لم يكن ليفعل العملية البرية في غزة، وحتى وإن حصل كان سيتعامل مع الأمور بجدية أكثر ولم يكن ليختفي مثل السلطة الحالية.

السلطة الفلسطينية اختفت بعد الحرب

وتابع: "لم نسمع أي شيء فعلته السلطة الفلسطينية خلال الأيام الماضية بعد المجازر التي تحدث في غزة"، مضيفًا: "ارحمونا وارحموا الشعب الفلسطيني من اللي هو فيهن نريد حكومة تحفظ كرامتنا".

وأكد أن تغيير السلطة الفلسطينية ليست مطلبا أمريكيا أو إسرائيليا ولكن هناك أغلبية ساحقة من الشعب الفلسطيني تريد ذلك.