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وزير السياحة الأسبق يكشف تفاصيل مهمة في حادث الطائرة الروسية 2015 (فيديو)
الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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كيف كان سيواجه ياسر عرفات الحرب في غزة؟ (فيديو)

الرئيس الراحل ياسر
الرئيس الراحل ياسر عرفات

قال وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، ناصر القدوة، إنه إذا كان الرئيس الراحل ياسر عرفات موجودا على رأس السلطة، لما حدث ما يجري في قطاع غزة حاليا.

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خطة بريطانية لتولي السلطة الفلسطينية قطاع غزة

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وأضاف خلال لقاءه مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "أم بي سي مصر" الخميس، أن الجانب الإسرائيلي لم يكن ليفعل العملية البرية في غزة، وحتى وإن حصل كان سيتعامل مع الأمور بجدية أكثر ولم يكن ليختفي مثل السلطة الحالية.

السلطة الفلسطينية اختفت بعد الحرب

وتابع: "لم نسمع أي شيء فعلته السلطة الفلسطينية خلال الأيام الماضية بعد المجازر التي تحدث في غزة"، مضيفًا: "ارحمونا وارحموا الشعب الفلسطيني من اللي هو فيهن نريد حكومة تحفظ كرامتنا".

وأكد أن تغيير السلطة الفلسطينية ليست مطلبا أمريكيا أو إسرائيليا ولكن هناك أغلبية ساحقة من الشعب الفلسطيني تريد ذلك.

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