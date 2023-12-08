عاجل
وزير السياحة الأسبق يكشف تفاصيل مهمة في حادث الطائرة الروسية 2015 (فيديو)
الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

خطة بريطانية لتولي السلطة الفلسطينية قطاع غزة

جرانت شابس
جرانت شابس

كشف وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس عن خطة لاعادة السلطة الفلسطينية لتولي إدارة قطاع غزة.

 وقال هناك فريق عسكري بريطاني في الضفة الغربية للمساعدة في إعداد السلطة الفلسطينية لتولي إدارة قطاع غزة.

وأشار شابس، خلال زيارته لرام الله اليوم الخميس، إلى أن تولي السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة قد يكون الحل للصراع الدائر.

ولفت في الوقت ذاته إلى أن تحقيق هذا يحتاج قدر كبير من المساعدة والدعم الدوليين للسلطة الفلسطينية.

وأعلن مكتب وزير الدفاع البريطاني أن الوزير سيستغل زيارته لإسرائيل والأراضي الفلسطينية للدفع من أجل توصيل المساعدات الإنسانية بوتيرة أسرع بما في ذلك عن طريق البحر مباشرة إلى غزة.

وسيناقش مع القادة هناك الخيارات المتاحة لتزويد المدنيين في غزة بمزيد من المساعدات وكيف يمكن لبريطانيا دعم السلطة الفلسطينية واستعادة المحتجزين، فضلاً عن الجهود المبذولة لمنع المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.

الجريدة الورقية