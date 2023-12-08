خطة بريطانية لتولي السلطة الفلسطينية قطاع غزة

كشف وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس عن خطة لاعادة السلطة الفلسطينية لتولي إدارة قطاع غزة.

وقال هناك فريق عسكري بريطاني في الضفة الغربية للمساعدة في إعداد السلطة الفلسطينية لتولي إدارة قطاع غزة.

وأشار شابس، خلال زيارته لرام الله اليوم الخميس، إلى أن تولي السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة قد يكون الحل للصراع الدائر.

ولفت في الوقت ذاته إلى أن تحقيق هذا يحتاج قدر كبير من المساعدة والدعم الدوليين للسلطة الفلسطينية.

وأعلن مكتب وزير الدفاع البريطاني أن الوزير سيستغل زيارته لإسرائيل والأراضي الفلسطينية للدفع من أجل توصيل المساعدات الإنسانية بوتيرة أسرع بما في ذلك عن طريق البحر مباشرة إلى غزة.

وسيناقش مع القادة هناك الخيارات المتاحة لتزويد المدنيين في غزة بمزيد من المساعدات وكيف يمكن لبريطانيا دعم السلطة الفلسطينية واستعادة المحتجزين، فضلاً عن الجهود المبذولة لمنع المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.