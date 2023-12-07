سبب تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز والتي كان من المفترض أن تلعب المباراة على استاد السلام مساء اليوم الخميس.

وجاء تأجيل المباراة لأجل غير مسمى بسبب تقديم موعد مباراة الفريق مع ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية لتقام بعد غد السبت بدلا من الأحد.

وتلقى نادي الزمالك خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتعديل موعد مباراة ساجرادا الأنجولي وتقديمها لمدة 24 ساعة بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث التليفزيوني.

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى بهدف دون رد، والتغلب على سوار الغيني برباعية في الجولة الثانية لدور المجموعات.

ويعيش الفريق الأبيض حاله من الانتعاشه بعد تحسن الأداء فى الفتره الأخيره والحفاظ على الشباك نظيفه منذ فتره طويله حيث بدأت بالفوز على أبو سليم الليبي بهدف نظيف فى الجوله الأولى لدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية ثم الفوز فى المسابقه المحليه على فيوتشر بهدفين نظيفين ثم الفوز برباعيه على سوارا الغيني وتصدر قمة مجموعته الإفريقيه بست نقاط ليقترب كثيرا من التأهل إلى دور الثمانيه لأول مره منذ أربع سنوات.

وحرص معتمد جمال المدير الفني للزمالك على تحفيز لاعبيه لمواصلة الانتصارات فى سواء في بطولة الدوري او الكونفيدرالية حتى يتمكن الفريق من العوده إلى مكانه الطبيعي منافسا على الدرع خصوصا أن المشوار مازال طويلا مشيدا بالروح القتاليه العاليه فى الثلاث مباريات الأخيره.

ويمتلك الزمالك 11 نقطه من التعادل مع بيراميدز والمقاولون ايجابيا ثم الفوز على البنك الأهلي وسموحه وفيوتشر والخساره من زد وانبى.