أوباما وعبد الشافي يشاركان في مران الزمالك

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت عصر اليوم الأربعاء على ملعب النادي، مشاركة يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الأبيض، استعداداً لمواجهة ساجرادا الأنجولي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء ذلك عقب تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في مباراة سوار الغيني الأخيرة، وكانت عبارة عن كدمة في العضلة الأمامية، وخضع بسببها لبرنامج تأهيلي وعلاجي في مران الأمس.

وشارك "أوباما" في الفقرة التأهيلية بجانب الحصة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي بعد الاطمئنان على جاهزيته من قبل الجهاز الطبي للفريق .

كما شارك محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق، في التدريبات الجماعية عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الخاص الذي خضع له على هامش الأمس لعلاج الإرهاق العضلي.

وشارك محمد عبد الشافي في جميع فقرات المران اليوم سواء البدنية والتأهيلية بجانب الخططية و التقسيمة الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء ساجرادا الأنجولي المقرر له يوم السبت المقبل باستاد السلام في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.