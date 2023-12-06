الكشف عن السيارة كيا K3 لأول مرة في الشرق الأوسط

أعلنت شركة كيا الشرق الأوسط وأفريقيا، عن الإطلاق الرسمي لمركبتها الجديد كلياً كيا K3السيدان المدمجة، وذلك في معرض الرياض للسيارات 2023 في المملكة العربية السعودية. وانطلاقاً من موقعها كمزود رائد لحلول التنقل المستدام، ستعرض كيا سبعة طرازات من السيارات الأكثر جماهيرية وتميزاً في السوق حالياً، و هم EV6، وEV9، وK8 HEV، وK5 HEV، وSeltos، وSportage، وذلك خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 9 ديسمبر 2023.





يشكّل معرض الرياض للسيارات، منصّة عالمية لشركة كيا لعرض أحدث تطوراتها التكنولوجية وتقنياتها الحديثة في صناعة السيارات، كما ويُسهم بلا شك في التأكيد على التزام الشركة بشعارها "الحركة الملهمة". ومن المتوقّع أن تستحوذ شركة كيا على حصّة كبيرة في فئة سيارات سيدان، إذ تمثل سيارة كيا K3 إرث من الجودة، وتساهم في إرساء معايير جديدة للتصميم والتكنولوجيا والأداء والمساحة.



ميزات الأمان والسّلامة المحسّنة



تتضمن سيارة K3، مجموعة من أنظمة الأمان والسلامة المتقدمة لمساعدة السائق (ADAS)، الأمر الذي يُشكل دلالة واضحة على إلتزام كيا المستمر في حماية السائقين والركاب والمشاة.



تشتمل المجموعة على نظام المساعدة على تجنب التصادم الأمامي (FCA)، ما يوفر طبقة إضافية من الحماية ضد الاصطدامات الأمامية المحتملة، ونظام المساعدة على تجنب التصادم في النقطة العمياء (BCA) لتعزيز السلامة من خلال اكتشاف وتحذير سائقي المركبة أو الأشياء في البقع العمياء، والتحذير من الخروج الآمن (SEW) وهي وظيفة أمان للقيادة توفر تحذيراً عند اقتراب سيارة من الخلف أثناء خروج أحد الركاب من السيارة، ونظام المساعدة للتحكّم في الضوء العالي (HBA) لتحسين الرؤية، وكاميرا الرؤية الخلفية أو الشاشة السوداء (RVM) للرجوع للخلف بسهولة وبأمان.





بالإضافة إلى ذلك، تحتوي سيارة كيا K3 على نظام تحذير مسافة ركن السيارة للأمام/الخلف الذي يساعد السائق أثناء تحرك السيارة عن طريق إصدار صوت تنبيه في حالة استشعار أي جسم بهدف الحفاظ على سلامته وسلامة الآخرين أثناء ركن السيارة.





تصميم داخلي جديد ومتطوّر لسيارة كيا K3 يوّفر الفخامة والراحة





تعد سيارة كيا K3 الجديدة كليًا، مزيجًا بارعًا من الحداثة والمتعة والراحة من خلال مزج السلاسة مع الأداء الوظيفي. وقد تفوّقت سيارة كيا K3 في هذا الجيل على جميع السيارات من ذات الفئة وذلك بفضل تزويدها بشاشة معلومات وترفيه بانورامية تربط المجموعة الرقمية بشاشة المعلومات والترفيه، وعجلة قيادة مصممة حديثًا ولوحة قيادة عصرية.



وبهدف تزويدها بقدرات اتّصال متقدّمة على الرّغم من صغر مساحتها، تحتوي سيارة كيا K3 على شاشة خاصة بلوحة العدادات الرقمية مقاس 4.2 بوصة، وشاشة نظام ترفيهي تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة خلف قطعة زجاجية واحدة، تمتد من جانب السائق إلى الكونسول الوسطي. وأخيرًا، يأتي آبل كاربلاي Apple Carplay وأندرويد أوتو Android Auto بشكل قياسي.



علاوةً على ذلك، تم تجهيز السيارة بمكيف هواء منفصل للمنطقتين الخلفيتين، لضمان أقصى درجات الراحة للركاب بالاضافة الى مجموعة العدادات الرقمية، وفتحات الهواء الخلفية، وعروض الإضاءة المحيطة التي يمكن تخصيصها من بين 64 لونًا مختلفًا.



تصميم خارجي بمظهر جريء ومستقبلي





على عكس التصميم العادي الذي تختاره معظم السيارات في فئة سيارات السيدان، فإن سيارة K3 تجسد فلسفة التصميم الجديدة لشركة كيا "إتّحاد الأضداد" وأحد عناصر التصميم الخمس التي تستند إليها لغة التصميم التابعة لكيا "القدرة على التقدم". ولقد أعطتها سيارة كيا K3 طابعًا عالي التقنية بتصميمها الجريء والقوي. كما ويتميز التصميم الخارجي لسيارة K3 باعتماد الخطوط الجريئة والأشكال الفريدة والألوان المميزة والأنسجة غير العادية. وجدير بالذكر، أن سيارة كيا K3 تبشر بعصر جديد من السيارات، إذ تأتي بصورة ظلية حادّة على طراز فاستباك Fastback وواجهة أمامية عدوانية، وإشارات تصميمية حادة، ونمط إضاءة LED DRL مميز، كما وتجمع K3 بين التكنولوجيا والطبيعة معًا للحصول على شكل مذهل على الطرق أو أينما كانت متوقّفة.



وإذا كانت سيارة كيا K3 تبدو مألوفة، فهذا لأنها حافظت على تركيبات المصابيح الأمامية المحاطة بشبكة "الأنف النمر" Tiger Nose مع شكل أكثر دقّة. كما أن K3 المدمجة لها تصميم فاستباك أنيق وذلك واضح من خلال السقف المنسدل الذي يضفي أسلوب مختلف تمامًا من التطور، كما هو الحال مع شريط الضوء الخلفي ذو العرض الكامل في الخلف.