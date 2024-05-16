الأهلي يتراجع .. ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على سيراميكا

شهدت الجولة 23 من الدوري المصري التي انطلقت مساء أمس الأربعاء، فوز فريق بيراميدز على نظيره سيراميكا، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الدفاع الجوي.

وبهذا الفوز واصل فريق بيراميدز تحليقه في مقدمة الدوري المصري، حيث ارتفع رصيده لـ 47 نقطة من 20 مباراة بفارق 10 نقاط عن فريق المصري البورسعيدي صاحب الثاني والذي خاض 21 مباراة.

وحسب هذه النتائج، تراجع الأهلي في ترتيب الدوري المصري إلى المركز السادس، بعدما حصل سموحة على المركز الخامس أمس برصيد 34 نقطة، بعد فوزه على الاتحاد السكندري، بينما رفع الإسماعيلي رصيده إلى النقطة 26 متوجداً، في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري.



جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباريات اليوم

بيراميدز- 47 نقطة.

2. المصري البورسعيدي- 37 نقطة.



3. زد إف سي- 36 نقطة.

4. الاتحاد السكندري- 35 نقطة.

5. سموحة- 34 نقطة.

6. الأهلي – 33 نقطة.

7. إنبي- 32 نقطة.

8. سيراميكا كليوباترا- 31 نقطة.

9. طلائع الجيش- 29 نقطة.

10- الجونة- 29 نقطة.

11. مودرن فيوتشر- 27 نقطة.

12. الإسماعيلي- 26 نقطة

13. الزمالك- 24 نقطة.

14. البنك الأهلي- 19 نقطة.

15. فاركو- 19 نقطة.

16. بلدية المحلة- 19 نقطة.

17. المقاولون العرب- 15 نقطة.

الداخلية- 12 نقطة