عاجل
متحدث الرئاسة : القمة العربية تأتي في توقيت ومرحلة في غاية الدقة سلسلة غارات عنيفة تستهدف المناطق الشمالية والوسطى من قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل 5 جنود وإصابة 16 آخرين في تفجير مبنى في منطقة جباليا
الخميس 16 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الصيني: العلاقة بين بكين وموسكو مواتية للسلام

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم الخميس، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقة بين بكين وموسكو "مواتية للسلام" معربًا عن استعداده لتعميق الروابط بين البلدين، على ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.

txt

الاستخبارات الأمريكية تعتبر روسيا التهديد الأجنبي الأخطر على الانتخابات الأمريكية المقبلة

txt

روسيا تدين الهجوم على رئيس وزراء سلوفاكيا


وأضافت الوزارة أن جينبينغ قال إن "العلاقات بين الصين وروسيا لا تصب في مصلحة البلدين الكبرى فحسب، بل هي مواتية للسلام أيضا" مؤكد استعداده لتعزيز هذه الروابط، كما أفادت فرانس برس.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن الرئيس الروسي قوله إن "العلاقة بين الصين وروسيا عامل "استقرار" في العالم".
وأظهرت لقطات بثتها شبكة التلفزيون الصيني المركزي "سي سي تي في" الرئيس الصيني وهو يستقبل بوتين بحفاوة خارج قاعة الشعب الكبرى بوسط بكين.

يأتي هذا بعد أن بدأ بوتين، اليوم الخميس، مباحثات ثنائية مع نظيره الصيني في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين.
وأمس الأربعاء، وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى العاصمة الصينية بكين في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه.

وتستمر الزيارة لمدة يومين، وستتم على مرحلتين حيث سيكون بوتين في بكين اليوم، بينما سيزور مدينة هاربين، المركز الإداري لمقاطعة هيلونغ جيانغ غدا الجمعة.

مواد متعلقة

3 وزراء خارجية من الناتو يشاركون في احتجاجات جورجيا

الاستخبارات الأمريكية تعتبر روسيا التهديد الأجنبي الأخطر على الانتخابات الأمريكية المقبلة

روسيا تدين الهجوم على رئيس وزراء سلوفاكيا

رسوم أمريكا الجمركية على الصين تضع أوروبا في «حيرة»

بوتين: التعاون بين روسيا والصين يدفع نحو إقامة نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب

الخارجية الأمريكية: يجب أن تدفع روسيا ثمن ما دمرته في أوكرانيا
الجريدة الورقية