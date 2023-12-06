الطيران المدني: السيطرة على حريق محدود بمطار القاهرة

صرح مصدر مسئول بمطار القاهرة الدولي بأنه تم السيطرة على حريق محدود قد نشب بأحد المخازن التابعة لشركة شحن تحت الإنشاء والتجهيز بمطار القاهرة الدولي.

وتمكنت على الفور عناصر الحماية المدنية التابعة للإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بالسيطرة علي الحريق وقت حدوثه في الحال وذلك بالتعاون مع عناصر الدفاع المدني بالشركة دون وقوع أي خسائر أو إصابات.

وجارى التحقيق من قبل الجهات المعنية للوقوف على ملابسات حدوث الحريق ومعرفة أسباب وقوعه.

وأكد المصدر على اتباع شركة ميناء القاهرة الجوي لأعلي معايير الحماية والأمن والسلامة في جميع مباني الركاب بالمطار والمباني الملحقة، واستخدام أحدث أجهزة وأنظمة الحماية المدنية بما يكفل التعامل مع أي أحداث أو مواقف طارئة.