الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الطيران المدني: السيطرة على حريق محدود بمطار القاهرة

مطار القاهرة
مطار القاهرة

صرح مصدر مسئول بمطار القاهرة الدولي بأنه تم السيطرة على حريق محدود قد نشب بأحد المخازن التابعة لشركة شحن تحت الإنشاء والتجهيز بمطار القاهرة الدولي.

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وتمكنت على الفور عناصر الحماية المدنية التابعة للإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بالسيطرة علي الحريق وقت حدوثه في الحال وذلك بالتعاون مع عناصر الدفاع المدني بالشركة دون وقوع أي خسائر أو إصابات.

وجارى التحقيق من قبل الجهات المعنية للوقوف على ملابسات حدوث الحريق ومعرفة أسباب وقوعه.

وأكد المصدر  على اتباع شركة ميناء القاهرة الجوي لأعلي معايير  الحماية والأمن والسلامة في جميع مباني الركاب بالمطار والمباني الملحقة، واستخدام أحدث أجهزة وأنظمة الحماية المدنية بما يكفل التعامل مع أي أحداث أو مواقف طارئة.

 

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