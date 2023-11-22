مطار القاهرة يحبط محاولة تهريب إندونيسية طردين بهما كوكايين قادمين من دول أجنبية

أحبطت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوي، ورجال مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، محاولة تهريب على إندونيسية مقيمة في الغردقة وزوجها المصري، أثناء استلامهما طردين قادمين من دولتين أجنبيتين بهما كمية كبيرة من الـ كوكايين.

وأوضحت التحريات الأولية لرجال مكافحة المخدرات أن الإندونيسية مقيمة في الغردقة، رفقة زوجها المصري ووردت معلومات أنهما بصدد استقبال طردين بهما كمية من مخدر الكوكايين وجلبها داخل البلاد.

وتابعت التحريات الأولية أن الطردين قادمين من دولتين أجنبيتين بهما كمية كبيرة من الـ كوكايين، وعلى الفور نسقت الأجهزة الأمنية، ونجحت في القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة وتحريز الطردين.

إصابة 5 اشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق بمنشأة القناطر

كما تعرض 5 أشخاص للإصابة ، إثر حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق فى منشأة القناطربمحافظة الجيزة ، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة.

كانت البداية بتلقي بلاغا ، بوقوع حادث انقلاب سيارة " ميكروباص " أعلى الطريق فى منشأة القناطر، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من يد السائق ما أدى إلى انقلابها، وإصابة 5 أشخاص تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.