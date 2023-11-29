بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة للسفر إلى موريتانيا

وصلت بعثة بيراميدز إلى مطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط استعدادا نواذيبو ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وكان باتشيكو المدير الفني لبيراميدز أعلن عن قائمة الفريق السماوي لمباراة نواذيبو وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - علي جبر - محمد حمدي - محمد الشيبي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد سامي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - رمضان صبحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - يوسف أسامة - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي

ومن المقرر أن يلحق الثنائي، عبد الله السعيد والمغربي وليد الكرتي ببعثة الفريق في جنوب أفريقيا، حيث يخضع الثنائي حاليا لبرنامج تأهيلي، خاصة وأن السعيد يعاني من بعض الإجهاد فيما يواصل الكرتي التأهيل من مزق السمانة الذي تسبّب في غيابه في الفترة الماضية.