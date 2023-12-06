الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

كنيسة الملاك غبريال تستضيف فعاليات نهضة "صوم الميلاد" غدًا

الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية

تستضيف كنيسة السيدة العذراء والملاك غبريال  بشارع سيف بالإسكندرية، الفعاليات الرعوية، من خلال استضافة النشاط الروحي للأقباط الأرثوذكس بمناسبة  نهضة صوم الميلاد المجيد،  غداً الخميس، بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا.

 

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انطلاق فعاليات مؤتمر الكنيسة الإنجيلية "معًا نحو السلام"

يترأس الفعاليات الآباء الكهنة واحبار الكنيسة ومن المقرر أن يتخلل اللقاء  الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة مزامير من الكتاب المقدس.


احتفل الاقباط في جميع الإيبارشيات المصرية  ببدء صوم الميلاد المجيد الاسبوع الماضي، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير.

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البابا تواضروس يشهد "عيد الصحافة القبطية" بالعباسية.. الليلة

 

عاشت الكنائس القبطية في ربوع مصر، الفترة الماضية، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات  الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.

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