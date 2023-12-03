البابا تواضروس يشهد "عيد الصحافة القبطية" بالعباسية.. الليلة

يشهد قداسة البابا تواضروس الثان بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، فعاليات "عيد الصحافة القبطية" بالمبنى الجديد الملحق بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بدءًا من الساعة السادسة مساءً.

يأتي الحفل بعنوان "محطات الصحافة القبطية في تاريخ بلادنا المصرية"، والمقرر حضور نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والمشرف على الاحتفالية، وومشاركة لفيف من الآباء مطارنة وأساقفة الكنيسة والشخصيات الصحفية والإعلامية.

افتتح خلال العام الماضي أثناء العيد الاول للصحافة عدد كبير من الاصدارات عبر المائة وخمسين عامً والبالغ عددها ما يقرب من 360 مجلة وصحيفة مسيحية، والمجلات وكان تحت عنوان " 150 عامًا في خدمة الكنيسة والوطن".



احتفل الاقباط في جميع الإيبارشيات المصرية ببدء صوم الميلاد المجيد الأحد الماضي، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير.

تحرص الكنائس القبطية على إقامة فعاليات ومناسبات متنوعة تحاكي تاريخا عظيما واحتفلت خلال الفترة الماضية في ربوع مصر، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.