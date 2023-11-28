الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

انطلاق فعاليات مؤتمر الكنيسة الإنجيلية "معًا نحو السلام"

الدكتورة سميرة لوقا
الدكتورة سميرة لوقا في مؤتمر الإنجيلية معا نحو السلام

انطلقت منذ قليل، فعاليات مؤتمر الكنيسة القبطية الإنجيلية "معا نحو السلام.. المشاركة والعمل" بحضور مجتمعي كبير.

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الوفد داخل كنيسة برفيريوس بغزة بعد تعرضها للقصف.. بالفيديو

 

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الكنيسة الإنجيلية تستعد لبدء لقاء "معا نحو السلام"..شاهد

افتتحت اللقاء الدكتوره سميرة لوقا،  رئيس قطاع اول للحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية،  بحضور الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية،  وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، والدكتور القس سامي فوزي رئيس الكنيسة الأسقفية، والدكتور عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، والإعلامي حمدي رزق وعدد كبير من المجتمع المدني.

 

تحرص الهيئة القبطية الإنجيلية برئاسة الدكتور أندرية زكي على تنظيم هذه الفعاليات والمؤتمرات التي تحث المواطنين والمجتمع على العمل والمشاركة في جميع جوانب الحياة والتي تساهم في تطوير المجتمع وتعميره من خلال إبراز أهمية التواجد والعمل والتعاون.

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