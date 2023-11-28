انطلاق فعاليات مؤتمر الكنيسة الإنجيلية "معًا نحو السلام"

انطلقت منذ قليل، فعاليات مؤتمر الكنيسة القبطية الإنجيلية "معا نحو السلام.. المشاركة والعمل" بحضور مجتمعي كبير.

افتتحت اللقاء الدكتوره سميرة لوقا، رئيس قطاع اول للحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، بحضور الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، والدكتور القس سامي فوزي رئيس الكنيسة الأسقفية، والدكتور عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، والإعلامي حمدي رزق وعدد كبير من المجتمع المدني.

تحرص الهيئة القبطية الإنجيلية برئاسة الدكتور أندرية زكي على تنظيم هذه الفعاليات والمؤتمرات التي تحث المواطنين والمجتمع على العمل والمشاركة في جميع جوانب الحياة والتي تساهم في تطوير المجتمع وتعميره من خلال إبراز أهمية التواجد والعمل والتعاون.