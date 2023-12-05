جامعة حلوان تدعو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

دعت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، جميع منتسبيها إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 باعتبارها واجبًا وطنيًا.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال الفترة من 10 وحتى 12 ديسمبر الجاري، باعتبارها واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا لهم.

رئيس جامعة حلوان يكشف أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وحثّ رئيس جامعة حلوان جميع منتسبي الجامعة من طلاب وأساتذة وموظفين على المشاركة الفاعلة في التصويت، مشددًا على أن ذلك سيسهم في صنع مستقبل مصر، خاصة في ظل المخاطر المحيطة بالبلاد.

وأكد رئيس جامعة حلوان أن مشاركة الجميع تعكس الوعي بأهمية الانتخابات الرئاسية وتأثيرها على المشهد السياسي في البلاد، داعيًا إلى ضرورة الإدلاء بالأصوات في إطار من الديمقراطية والشفافية.

موعد الانتخابات الرئاسية 2024

يبدأ الصمت الانتخابي وتتوقف الحملات الانتخابية بالداخل اعتبارا من الساعة 12 صباحا الجمعة 8 ديسمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع.

وتعقد الانتخابات الرئاسية بالداخل من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساءا لمدة ثلاثة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

وتنتهى عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددى للأصوات الأربعاء 13 ديسمبر 2023.

ويتم تلقى الهيئة الطعون فى قرارات اللجان العامة الخميس 14 ديسمبر 2023، والبت فى الطعون المقدمة فى قرارات اللجان العام يومى الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر 2023.

وتعلن نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية القادمة وتنشر فى الجريدة الرسمية 18 ديسمبر 2023.

وحددت الهيئة يومى 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.

وتضمن الجدول الزمنى أن تتوقف الحملة الانتخابية فى الإعادة وتبدأ فترة الصمت الدعائى الأول يوم 4 يناير.

وتبدأ انتخابات الإعادة للمصريين فى الخارج أيام 5 و6 و7 يناير وتتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى الثانى يوم 7 يناير.

وتجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9و10 يناير على أن تنتهى عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتلعقة بالاقتراع يوم 11 يناير.