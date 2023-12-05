جامعة حلوان تطلق مجلة علمية جديدة لدعم النشر الدولي

أطلقت جامعة حلوان مجلة علمية جديدة متعددة التخصصات في مختلف المجالات العلمية، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

وأوضحت جامعة حلوان أن المجلة العلمية الجديدة تستهدف دعم البحث العلمي والنشر الدولي لجميع كليات الجامعة.

تعزيز تصنيف جامعة حلوان الدولي

وقال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، إن إطلاق هذه المجلة يأتي ضمن سعي الجامعة الدائم لدعم قطاع الدراسات العليا وتشجيع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على النشر العلمي الدولي.

وأوضح الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث، أن المجلة الجديدة ستصدر تحت مظلة دار نشر إلسيفير العالمية Elsevier "Digital commons ووفقاً لمعايير النشر الدولي.

وأشار نائب رئيس جامعة حلوان إلى أن المجلة ستفتح المجال لنشر الأبحاث العلمية في مختلف التخصصات بكليات الجامعة كالطب والعلوم والصيدلة والهندسة والتمريض وتكنولوجيا التعليم.

وأكد نائب رئيس جامعة حلوان أن هذا الإصدار الجديد سيسهم في تعزيز تصنيف الجامعة، ورفع معامل تأثيرها على المستوى المحلي والإقليمي.

وللاطلاع على مجلة جامعة حلوان العلمية الجديدة (اضغط هنا).

جامعة حلوان في التصنيفات الدولية

وكانت جامعة حلوان قد أعلنت في وقت سابق، عن إنجاز جديد في مجال التصنيف الدولى، بعد تقدمها إلى المركز السابع على مستوى الجامعات المصرية من بين 36 جامعة مصرية مدرجة بالتصنيف، والعاشر على مستوى أفريقيا في تصنيف QS World Ranking Arab Region 2024.

وأحرزت جامعة حلوان المركز 70-61 بين الجامعات العربية ويعد هذا تقدما ملحوظا.

وأشاد رئيس جامعة حلوان، بهذا التقدم الملحوظ الذي حققته الجامعة في التصنيفات الدولية حيث دائما الجامعة تخطو خطوات كبيرة وملموسة نحو التواجد في هذه التصنيفات.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن الجامعة دائما إلى تحقيق رؤية جديدة للعمل الأكاديمي الذي يتماشى مع المتطلبات العالمية.

وأكد رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تسعى دائما إلى أن تكون في صدارة التصنيفات العالمية، ودائما تعمل الجامعة على دعم وتحفيز الباحثين في كافة القطاعات لتشجيع البحث العلمي.

وأفاد رئيس جامعة حلوان بأن التقدم الملحوظ في التصنيف الدولى يأتي نتيجة سياسات الجامعة في التطوير المستمر لآليات النهوض بالبحث العلمى، وزيادة مخصصات البحث العلمي ودعم الباحثين، مؤكدا أن تصنيف QS يعد من التصنيفات الدولية القوية.