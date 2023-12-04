استعدادًا لفصل الشتاء| طريقة عمل حمص الشام في المنزل

مع بداية فصل الشتاء والشعور بنسائم الهواء الباردة يستعد الجميع لتحضير مشروب حمص الشام، فهو من المشروبات المرتبطة بالشتاء، فيتميز بمذاقه الذي لا يقاوم، كما يمدك بالدفء والشبع المطلوب، لذا نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.

حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام

المقادير

- حمص : 2 كوب

- البصل : 1 حبة

- الثوم : فص

- طماطم : 1 حبة (مقطعة إلى مكعبات)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : حسب الرغبة

- عصير الليمون : حسب الرغبة

طريقة التحضير

انقعي الحمص في الماء لمدة ساعتين على الأقل.

ضعي الحمص والبصل والثوم والطماطم في قدر.

اغمري المكونات بالماء ثم نكهي بالكمون والفلفل الأسمر.

اتركي المزيج على النار حتى ينضج تماماً.

نكهي بالملح بحسب رغبتك ثم اسكبي الحمص في أكواب تقديم.

قبل التقديم، قومي بإضافة عصير ليمون حامض على كل كوب.

فوائد تناول الحمص

السيطرة على نسبة السكر في الدم

يحتوي الحمص المعلب والمجفف على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم ،وهذا يعني أن جسمك يمتص ويهضم الطعام ببطء، كما يحتوي على نوع من النشا يهضم ببطء، يسمى أميلوز، وكلا الأمرين يساعد في الحفاظ على نسبة السكر في الدم.

يساعد في الهضم

يحتوي الحمص على نسبة عالية من الألياف الغذائية ، وخاصة الألياف القابلة للذوبان تسمى رافينوز، وتعمل البكتيريا الجيدة في أمعائك على تكسير هذا الأمر حتى يتمكن القولون من هضمه ببطء.

دعم صحة العظام

يمكن أن يساهم كل من الحديد والكالسيوم والعناصر الغذائية الأخرى في الحمص في تعزيز بنية العظام وقوتها، ويمكن أن يلعب الحمص دورًا في الوقاية من هشاشة العظام.

تعزيز فقدان الوزن

الحمص هو مصدر غني بالألياف والبروتين، مما قد يعزز فقدان الوزن ويساعدك في الحفاظ على وزن صحي للجسم، حيث أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الحمص بانتظام أقل عرضة للإصابة بالسمنة، كما أنه كان لديهم مؤشر كتلة الجسم أقل وكان حجم خصرهم أصغر من الأشخاص الذين لا يستهلكون بانتظام الحمص.

يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

عندما تأكل الحمص يصنع جسمك حمض دهني، وأظهرت الدراسات أن هذا الحمض يساعد في التخلص من الخلايا المريضة والمحتضرة، وقد يقلل هذا من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.