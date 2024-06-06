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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

شقيق ضحية "أسانسير الإسكندرية" يكشف تفاصيل وفاة أخيه بعد انقطاع الكهرباء بالمصعد

ضحية أسانسير الإسكندرية
ضحية أسانسير الإسكندرية عازف الساكسفون المصري محمد علي نصر

كشف نصر على نصر، الشقيق الأكبر لضحية أسانسير الإسكندرية عازف الساكسفون المصري محمد علي نصر،  تفاصيل الحادث الذي أودى بحياه شقيقه.

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إصابة سيدة سقط بها أسانسير في عقار بالغربية

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إصابة 7 أشخاص في سقوط أسانسير داخل برج سكنى بالدقى

شقيقي محمد أنقذ أماً وأطفالها من داخل المصعد بعد انقطاع الكهرباء".

وقال الشقيق الأكبر لضحية أسانسير الإسكندرية  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: " شقيقي محمد أنقذ أماً وأطفالها من داخل المصعد بعد انقطاع الكهرباء".

وأضاف الشقيق الأكبر لضحية أسانسير الإسكندرية : "مولد الكهرباء المسئول عن تشغيل الأسانير تعطل بين الدورين التاسع والعاشر، وأخويا حاول يخرج من الاسانسير رجليه فلتت ووقع في بير الأسانسير من الدور العاشر.. لازم يكون في توجيهات لعدم تكرار تلك الحوادث.

 

وتابع: "أخويا متجوز ومعندوش أولاد ولما وقع من الأسانير كان طالع شقته في الدور الـ19"، مضيفا: لما جالي خبر وفاة أخويا كنت حاسس إني في حلم وهصحى منه.
 

تعرض  7 أشخاص إثر سقوط أسانسير داخل برج سكنى في منطقة الدقي،تم نقل المصابين إلي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .


إصابة 7أشخاص في سقوط أسانسير داخل برج سكنى بالدقى

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بسقوط مصعد بداخله 7 أشخاص في الدقي، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية والإنقاذ إلى المكان، وتبين من خلال الفحص إصابة 7 أشخاص سقط بهم أسانسير العقار  من الطابق السادس.
وقام مرفق الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة .
 

 

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