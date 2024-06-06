هشام نصر يكشف سبب رحيل رضا هيكل وانسحاب الزمالك من بطولة أفريقيا

أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة يفكر في تدعيم فريق اليد "سيدات" بالقلعة البيضاء".

وقال هشام نصر في تصريحات عبر برنامج "الماتش" المذاع على شاشة "صدى البلد": "مجلس الإدارة يفكر بكل تأكيد في تدعيم فريق اليد "سيدات" ولكن الأولوية في الوقت الحالية هي تدعيم فريق الرجال".

وأكمل: "نسعى لعلاج كافة الأزمات التي واجهتنا في الموسم الماضي، من أجل تحسين النتائج والعودة للمنافسة على كافة البطولات والألقاب".

وواصل: "رضا هيكل لاعب الطائرة رحل عن الفريق برغبة منه ولأسباب شخصية، ولم تكن هناك أزمة بينه وبين المدير الفني للفريق".

وأكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أن الفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء، لم يتعاقد حتى الآن مع لاعب محترف.

وقال هشام نصر : " لم نتعاقد حتى الآن مع محترف فريق الطائرة، والأمر متروك للمدير الفني البرازيلي الجديد".

وأكمل: "فضلنا الانسحاب من بطولة إفريقيا لكرة الطائرة "رجال" بسبب عدم جاهزية الفريق فنياً لخوضها".

واختتم: "اتحاد الطائرة لم يبلغنا حتى الآن بشكل رسمي، بقرار تقليص عدد المحترفين إلى لاعب واحد في الموسم المقبل، ولكن هذا القرار هو الأقرب، والقرار مناسب لنا".