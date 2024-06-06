بالأسماء.. هشام نصر يعلن صفقات سلة الزمالك للموسم الجديد

أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة، بصدد التعاقد مع لاعبين جدد لتدعيم الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء.

وقال هشام نصر في تصريحات عبر برنامج "الماتش" المذاع على شاشة "صدى البلد": "دخلنا في مفاوضات مع أحمد سامي لاعب نادي الجزيرة، وإبراهيم هشام لاعب طلائع الجيش".

وأكمل: "أحمد مرعي المدير الفني الأسبق لفريق السلة، أحد أفضل المدربين، وهو صديق شخصي، وحصل على مستحقاته المتأخرة بالكامل".

وتابع: "الحسيني سمير لاعب السلة الأسبق، لديه مستحقات متأخرة، وسيتحصل عليها عند توافر سيولة مالية".

وفي سياق متصل أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أن الفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء، لم يتعاقد حتى الآن مع لاعب محترف.

وقال هشام نصر : " لم نتعاقد حتى الآن مع محترف فريق الطائرة، والأمر متروك للمدير الفني البرازيلي الجديد".

وأكمل: "فضلنا الانسحاب من بطولة إفريقيا لكرة الطائرة "رجال" بسبب عدم جاهزية الفريق فنياً لخوضها".

واختتم: "اتحاد الطائرة لم يبلغنا حتى الآن بشكل رسمي، بقرار تقليص عدد المحترفين إلى لاعب واحد في الموسم المقبل، ولكن هذا القرار هو الأقرب، والقرار مناسب لنا".