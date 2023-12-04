موعد طرح فيلم أبو نسب فى السينمات

حقق برومو فيلم أبو نسب بطولة الفنان محمد إمام، حالة من التشويق والأثارة للجمهور الذي أخذ يبحث عن موعد عرض العمل وقصته، والذى من المفترض أن يطرح في السينمات يوم 21 ديسمبر الجاري.

طرح برومو فيلم أبو نسب

نشر محمد إمام عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، البرومو الرسمي لفيلمه أبو نسب، وعلق قائلًا: توكلنا على الله.. الإعلان الأول لفيلم أبو نسب.. 21 ديسمبر بجميع سينمات مصر و28 ديسمبر في كل الوطن العربي.

وجمعت مواقف أكشن طريفة بين الفنان ماجد الكدواني والفنان محمد إمام في برومو فيلم أبو نسب.

أبطال فيلم أبو نسب

ويشارك في بطولة فيلم أبو نسب نخبة، هم: محمد إمام وياسمين صبري، عدد من الفنانين، من بينهم الفنانة وفاء عامر، ماجد الكدواني، هالة فاخر، وغيرهم، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج محمد إمام.

قصة فيلم أبو نسب

وقصة فيلم أبو نسب تدور في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

تصريحات ياسمين صبري بطلة فيلم أبو نسب

هذا وقالت ياسمين صبري بطلة فيلم أبو نسب: بوجه تحية لمحمد إمام دا تالت فيلم ليا معاه وبصراحة أنا بستمتع جدًا بالشغل معاه، احنا فاهمين بعض، وهو فاهمني أني سلسة جدًا، وأستاذ رامي إمام أنا أول مرة اشتغل معاه، واتشرفت جدًا جدًا بالشغل معاه.

وأضافت، وهو مخرج حساس وشاطر، ودمه خفيف، وبيحس أوي بالممثل، وعايزة أوجه تحية لمامت رامي ومحمد إمام، هي يا زين ما ربت، وللزعيم عادل إمام يا زين ما اختار، ومحصلش نصيب أقابل الزعيم بس اتكلمنا في التلفون قبل كدا وبتمناله كل السعادة والصحة، وفي اللوكيشن معاهم بحس أني وسط عيلتي.

على الصعيد الآخر، قالت ياسمين صبري على هامش حضورها مهرجان البحر الأحمر السينمائي: أسهل حاجة عندي الاستغناء، سلاح قوي جدًا في الحياة، الحياة مش مستاهلة ان الواحد يقطع نفسه أو يعيش نفسه في ضغط، الحياة صغيرة مهما طولت.

وأضافت ياسمين صبري، المفروض يعيش محترم نفسه وعنده راحة نفسية، مش في سبيل دور تتعب نفسك نفسيا ليه تتعامل مع ناس صعبة او شرسة أو لسانها حاد ليه متشكرين أوي اللي مكتوب لك هتشوفه سواء كده أو كده وطول ما انت بتشتري نفسك الدنيا هتشتريك أوي.