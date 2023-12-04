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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أكرم حسني يعلن انتهاء تحضيرات مسلسل "بابا جه" للسباق الرمضاني المقبل

الفنان أكرم حسني
الفنان أكرم حسني

أعلن الفنان أكرم حسني، من إنتهاء تجهيزات مسلسله الدرامي الجديد "بابا جه"، والمفترض طرحه في السباق الرمضاني القادم.

 

استمر المؤلف والسيناريست وائل حمدي في كتابة حلقات العمل بمشاركة أكرم حسني حيث أوشك على الانتهاء من كتابة 10 حلقات من العمل ومن المفترض أن يقدم أكرم عدد من الأغنيات ضمن السياق الدرامي للأحداث.

 

مسلسل "بابا جه" مكون من 15 حلقة وهو أولى تجارب "أكرم حسني" مع الدراما القصيرة، ويجسد خلال المسلسل دَور أب لثلاث أبناء، ويلعب دور مدير فندق يتعرض للعديد من الأزمات. 

 

من ناحية أخري، يستعد أكرم حسني في للوقوف على خشبة المسرح من جديد، من خلال بمسرحية جديدة تحمل اسم "تُطبق الشروط والأحكام" بالتعاون مع أسيل عمران، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، إسماعيل فرغلي وغيرهم.

 

أحداث مسرحية تُطبق الشروط والأحكام 

وتدور أحداث المسرحية حول طباخ شاب يحب ابنة مدير المطعم الذي يعمل فيه، وعندما يتقدم لها يشترط عليه والدها شرطًا غريبًا، وهو دخول دار مسنين مخصص للمجرمين المعتزلين.

 

فيلم العميل صفر 

وعرض مؤخرا للفنان أكرم حسني، فيلم "العميل صفر"، إذ حقق نجاحًا كبيرًا بالتزامن مع عرضه، وتجاوزت الإيرادات أكثر من 40 مليون جنيه، في 12 أسبوعًا، ويُشارك في بطولته كل من أسماء أبو اليزيد، منذر رياحنة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، فيدرا، أوتاكا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، فاطمة البنوي، تأليف وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

 

تدور قصة فيلم العميل صفر، حول مغامرات فاشلة يقوم بها الشاب صفر عبداللطيف شداد الهمم، بسبب حبه الشديد لمغامرات جيمس بوند ويسعى لتقليده ويكون مثله، ولكن تنقلب الأمور ضده.

فيلم العميل صفر 
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