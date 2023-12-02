صور عرض فيلم Animalia في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كشفت شركة فيلم كلينك للتوزيع عن صور عرض فيلم Animalia بالدورة الثالثة بمهرجان البحر الأحمر وذلك بحضور مخرجة الفيلم صوفيا العلوي حيث يشارك الفيلم في قسم اختيارات عالمية.

المخرجة صوفيا العلوي

المخرجة صوفيا العلوي

يأتي ذلك بعد عرض الفيلم في قسم بانوراما الأفلام المغربية ضمن فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورته العشرين.

المخرجة صوفيا العلوي

تفاصيل فيلم Animalia





فيلم Animalia من تأليف وإخراج صوفيا العلوي. كان الفيلم قد حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان صاندانس السينمائي حيث فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة للسينما العالمية. الفيلم من بطولة أميمة بريد، ومهدي دهبي، وفؤاد أوغاو، ويتتبع قصة شابة حامل في المغرب تنقلب حياتها رأسًا على عقب بسبب غزو خارجي. وتتولى توزيعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شركة فيلم كلينك المستقلة للتوزيع.