"لا يشعر بالغيرة".. جويل ماردينيان تثير الجدل: زوجي يوافق أن أظهر بالمايوه

كشفت الإعلامية اللبنانية جويل ماردينيان في تصريحات جريئة لها، عن زوجها، أنه لا يشعر بالغيرة من أي شخص، ويوافق أن أظهر بالمايوه في التليفزيون لأنه واثق من نفسه.

جويل ماردينيان عن زوجها: مش بيغير من أي شخص

صرحت جويل ماردينيان خلال ظهورها ببرنامج "عندي سؤال" عبر قناة "المشهد"، قائلة: "جوزي قوي ومش بيغير من أي شخص وإذا كان مسموح إني أظهر بالمايوه في التليفزيون مفيش عنده مانع هو واثق من نفسه".

تحدثت جويل ماردينيان عن قصة تعرفها علي زوجها، معلقة: "كنت في حفل مع أصدقائي ووقتها كنت "سينجل" وقررت أسيب الحفل لقيته جيه وسلم عليا وقالي إنه عايش في دبي، وبعدها وصل لرقم والدتي واتصل بها وعزمته على العشاء، في تاني لقاء بينا أعجبت به، حبيت شكله وضحكته وأنه طول الوقت مبتسم، بقينا أصحاب وكل يوم بنخرج مع بعض وبعد شهور قالي إنه بيحبني واتجوزنا".

وأكدت جويل ماردينيان أن زوجها أصغر منها بـ6 سنوات موضحة أنها لم تشعر بهذا الفرق بل أحيانا تشعر أنه أكبر منها لأنها يحتويها.

أثارت جويل ماردينيان الجدل مؤخراً بتصريحاتها أبرزها عن ارتداء ملابس مكشوفة قائلة: "الناس لا تعرف عني أنني مؤمنة بشكل كبير أنا أقول الله يجازيني لأني ارتدي هذا الفستان لأن الله خلقنا من غير ملابس، ممكن ارتدي من فوق لتحت وأغطي نفسي لكن نيتي وتصرفاتي ونظرتي للآخرين ليست جيدة، أنا لا أومن أن الله لا يقف معنا إذا ارتدينا ملابس معينة، وهذا ردي على من سينتقدني".