وفاة المخرج الكندي والممثل العالمي تشارلز أوفيسر بأزمة قلبية

وفاة الممثل والمخرج العالمى تشارلز أوفيسر، الشهير بأنه أحد رواد الأفلام المستقلة الكندية السوداء، عن عمر 49 عامًا، فى منزله بتورونتو متأثراً بمضاعفات أزمة قلبية.

تفاصيل أزمة تشارلز أوفيسر التي أدت لوفاته

عاني تشارلز أوفيسر لفترة كبيرة، وصف بأنه مرض طويل ولكن لم يتم تحديده، وكان قد أجرى عملية زرع رئة في ديسمبر 2022.

سادت حالة من الحزن والآسي داخل الوسط الفني في كندا برحيل المخرج تشارليز أوفيسر، ونعاه المجلس الوطني للسينما في كندا، خلال بيان صحفي، قائلاً: "اليوم، نحزن على وفاة المخرج الكندي تشارلز أوفيسر، ونعرب عن تعازينا لأحبائه".

علق مهرجان تورونتو في تدوينة له، قائلًا: "نشعر بحزن عميق لفقدان تشارلز أوفيسر، لقد لامس عمله المؤثر في السينما ورواية القصص قلوب الكثيرين، وتشرفنا بتقديم العديد من أفلامه ورحبنا به في مهرجان TBFFفي عام 2013 أتمنى أن يستمر إرثه في إلهامنا جميعًا".

أهم أفلام تشارلز أوفيسر

كان أبرز أفلام تشارلز أوفيسر هو Indie Nurse.Fighter.Boy لعام 2009، وهو قصة حب حضرية، وأخرج أربع حلقات من مسلسل The Porter، وهو مسلسل درامي على قناة CBC/BET+ عن عمال السكك الحديدية من جانبي الحدود الكندية الأمريكية.

وكان أوفيسر أحد مؤسسي مكتب Black Screen Office فى كندا، وأطلق وأدار شركة Canesugar Filmworks مع شريك الأعمال منذ فترة طويلة Jake Yanowski.

أحدث أفلام أوفيسر كان Akilla’s Escape، وهو فيلم جريمة، وشملت أفلامه الأخرى الفيلم الوثائقي Mighty Jeromeو Unarmed Verses.