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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أشرف زكي يكشف الحالة الصحية لزوجة أشرف عبدالغفور بعد حادث أليم

أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور

رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان القدير أشرف عبدالغفور، عن عمر ناهز 81 عاما، إثر تعرضه لحادث سير أليم، وذلك بعد مسيرة فنية كبيرة، حتى الآن لم يعلن عن موعد الجنازة ومكان العزاء.

 

الحالة الصحية لزوجة الفنان أشرف عبد الغفور

أعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن الحالة الصحية لزوجة الفنان أشرف عبد الغفور، نتيجة حادث سير أليم، في مدينة السادس من أكتوبر.

 

أكد أشرف زكي في حديثه قائلاً: إنّه يتواجد في مستشفى الشيخ زايد التخصصي حاليًا، لإنهاء إجراءات خروج جثمان أشرف عبد الغفور، فضلًا عن الاطمئنان على حاله زوجته، التي تتلقى الرعاية الطبية حاليًا".

 

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل في حادث سير أليم.

 

وتقدمت المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الزميل الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

 

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