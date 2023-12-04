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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

نوال الزغبي تستعد لإحياء حفل غنائي بألمانيا

نوال الزغبى
نوال الزغبى

تستعد الفنانة نوال الزغبي لإحياء حفل غنائي في ألمانيا يوم 31 شهر ديسمبر الجاري، مع احتفالات رأس السنة، ومن المفترض أن تقدم لجمهورها مجموعة مختلفة من أغانيها القديمة والحديثة.

 

أعمال نوال الزغبى

وطرحت مؤخرا نوال الزغبي أغنية "فخامة معاليك"، حيث صورت كليبا الأغنية في لبنان، تحت قيادة المخرج فادي حداد، من كلمات خالد ڤ وناس وألحان ياسر نور وتوزيع وميكوس هاني ربيع وماستر ماهر صلاح وتقدمها نوال الزغبي بستاييل غنائي جديد باللهجة الخليجية من حيث اللحن والتوزيع الموسيقي.

وطرحت نوال الزغبي آخر أعمالها الغنائية بعنوان "ريتو" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتطبيقات والمنصات الموسيقية المختلفة، والأغنية من كلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سيلمان، توزيع عمر صباغ، إخراج فادي حداد.

واحتفلت مؤخرا نوال الزغبي، بطرح أغنيتها الجديدة "أنا مش بتسابل "، عبر حسابها على تويتر، ونشرت مقطع فيديو من الأغنية التي تم تصويرها في لبنان واستغرق التصوير يومين، الأول داخل الاستوديو والثاني على البحر وسط أجواء حماسية، لا سيما أن الأغنية تحمل الإيقاع الموسيقى السريع.

 

 

 نوال الزغبى
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