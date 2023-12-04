الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الانتخابات الرئاسية.. رابط الموقع الرسمي لمعرفة لجنتك

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة المصرية

الانتخابات الرئاسية.. في إطار التسهيل على المواطنين لمعرفة اللجان الانتخابية، أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الرسمي إمكانية الاستعلام عن اللجان الانتخابية بالرقم القومي.

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المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان ترصد اليوم التاني لانتخابات الرئاسة بالخارج

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مئات المصريين في مدريد الإسبانية يشاركون بانتخابات الرئاسة

الهيئة الوطنية للانتخابات

وفي سياق آخر حددت الهيئة الوطنية للانتخابات في وقتٍ سابقٍ 3 أيام لتصويت المصريين بالخارج على أن يبدأ الاقتراع من الـ 9 صباحًا وحتى الـ 9 مساءً أيام 1 و2 و3 ديسمبر، كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 أيام لاقتراع المصريين في الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر.

رابط الموقع الرسمي لمعرفة لجنتك 

الدخول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا

النقر على أيقونة استعلم عن موقفك الانتخابي.

 إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

أخير النقر على زر استعلم، سيظهر أمامك الموقف الانتخابي ومكان اللجنة الانتخابية.

المصريون بالخارج

جدير بالذكر انتهى المصريون بالخارج أمس، من التوافد على مقار اللجان الانتخابية فى اليوم الثالث والأخير  للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وفتحت سفارات وقنصليات، مصر فى الخارج أبوابها لاستقبال الناخبين منذ الساعة التاسعة صباحا، كما غلقت لجان الاقتراع في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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