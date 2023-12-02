المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان ترصد اليوم التاني لانتخابات الرئاسة بالخارج

قال محمد عبدالنعيم رئيس غرفة عمليات الانتخابات المتحدة الوطنية لحقوق الانسان، أنه تم التواصل اليوم برموز الجاليات عبر الواتساب الخاص بالبلدان.

وقال جمال حماد بجنيف لدولة سويسرا ان اليوم هو عيد علي المصريين لاستكمال العملية الانتخابية ورغم صعوبة الجو والثلج ان المصريين حريصين علي النزول بكثافة واليوم معروف انه عطلة باروبا وهذا هيساعد الجميع علي النزول

وعبر الدكتور خالد حسين رئيس النادي المصري بفينا لدولة النمسا ان اليوم هننزل ونكمل مع الدولة البناء وان الانتخابات هي مش مجرد كرسي رئاسي هي تحدي وبقاء للدولة المصرية ونحن كلنا جنود مصر بالخارج وتحت امر الوطن

واكد صالح فرهود رئيس رابطة المصريين باريس لدولة فرنسا عقدنا اجتماعات مكثفة للنزول وحث المصريين علي المشاركة

وامس اليوم الاول اعتقد اكبر نسبة حضور في اوروبا و فرنسا واحنا علي اتم الاستعداد للحشود واليوم التاني هو السبت اجازة بأوروبا والمصريين يشعرون بالمرحلة الفارقة في عمر الوطن. ولديهم اصرار وعزيمة للنزول ونحن كلنا تحت امر الوطن

و اكد علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية من برلين ادولة المانيا. احنا مستعدين للنزول والمصرين بلرلين هتنزل وتكمل المشوار مع مصر. ولديهم ثقه في الشعب المصري خارجياً وداخلياً. بضرب مثال لم يسبق له مثيل من قبل في نسبة الانتخابات الحالية

واكد عيسي الفار، احد رموز الجالية الهولندية بامستردام، ان بالامس كانت الاتوبيسات تنقل المصرين من مناطق بعيدة لحرصهم للحضور بالانتخابات واليوم لدينا تواصل من باقي المحافظات ومناديب الجالية لحضور المصرين باتوبسات للسفارة. حيث لايوجود الا سفارة امستردام للتصويت

ومن جانبه اكد الدكتور وائل عبدالقادر رئيس مندي المصرين بميلانو بدولة ايطاليا،

تحولت الانتخابات الي هتاف ووطني بنحب يا مصر رغم صعوبة الجو ال ان المصرين المواطنين مصرين علي استكمال المشوار مع الدولة من اجل مصر. نتحدي العالم.