الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد صلاح: ابراهيما نداي أصبح لا غنى عنه في الزمالك

نداي
نداي

أشادَ محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق بالفوز الذي حققه الفريق على أكاديمية سوار الغيني برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية مساء أمس الأحد على ستاد السلام.

إقرأ أيضًا..

txt

مهرجان أهداف.. نداي يسجل الهدف الرابع للزمالك أمام سوار

txt

الزمالك يعزز تقدمه على فيوتشر بهدف إبراهيما نداي

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN":

" الزمالك استعاد بريقه تحت قيادة معتمد جمال وحقق العلامة الكاملة، حيث حقق الفوز في 4 مباريات منذ توليه المهمة خلفًا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الذي أرى أن قرار إقالته تأخر كثيرًا".

وأضاف: " معتمد جمال أعاد اكتشاف العديد من لاعبي الزمالك وعلى رأسهم السنغالي ابراهيما نداي الذي أصبح لا غنى عنه في التشكيلة البيضاء، ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر، وكذلك الظهير".

مواد متعلقة

رضا عبد العال: الزمالك يلعب بواقعية مع معتمد جمال

لاعبو الزمالك يحتفلون مع الجماهير عقب رباعية سوار الغيني

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وأكاديمية سوار يلا شوت اليوم في الكونفدرالية الأفريقية

الزمالك يتقدم بثنائية نظيفة على الأهلي في دوري الجمهورية للشباب

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سوار الغيني.. تغير وحيد مرتقب

الزمالك يواجه سوار الغيني في ثاني مبارياته بمجموعات الكونفدرالية

قائمة الزمالك لمباراة سوار الغيني في الكونفدرالية
الجريدة الورقية