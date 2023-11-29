الزمالك يعزز تقدمه على فيوتشر بهدف إبراهيما نداي

عزز الزمالك تقدمه على فيوتشر بالهدف الثاني في المباراة الجارية الآن على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

جاء الهدف في الدقيقة 49 عن طريق النجم إبراهيما نداي، في حين جاء الهدف الأول في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول بأقدام زيزو من ضربة جزاء.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي - محمد طارق

خط الوسط: عمر جابر - نبيل دونجا - محمد روقا - إبراهيما نداي - أوباما - زيزو

خط الهجوم: سيف الجزيري

ويقع الزمالك المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 8 نقاط بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز فى مباراتين وخسر مثلهم وتعادل فى مثلهم وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 9 أهداف

فيما يحتل مودرن فيوتشر المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.