مهرجان أهداف.. نداي يجل الهدف الرابع للزمالك امام سوار

سجل فريق الزمالك الهدف الرابع في شباك نظيره سوار الغيني، لتصبح النتيجة 4-0 في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وسجل البديل السنغال ابراهيما نداي رابع أهداف الزمالك في شباك سوار المستسلم في الدقيقة 77 بعد إنراد تام بحارس المرمى الغيني.

وكان الزمالك قد أنهى الشوط الأول للقاء متقدما بهدفين دون رد عن طريق شيكابالا وأحمد سيد زيزو، قبل أن يضيف سيف الجزيري الهدف الثالث مع بداية الشوط الثاني للقاء.

تشكيل الزمالك أمام سوار الغيني

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي، محمود علاء، حمزة المثلوثي.

خط الوسط : نبيل دونجا، محمد أشرف روقا، عمر جابر، أوباما.

الهجوم: شيكابالا، سيف الدين الجزيري، أحمد سيد زيزو.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية بهدف نظيف على نظيره أبو سليم الليبي.