أحمد سامي يعلن قائمة سموحة لمباراة فاركو بالدوري
كشف أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة قائمة الفريق السكندري استعدادا لمباراة فاركو المقرر له غدا الإثنين، منافسات الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز.
قائمة سموحة لمباراة فاركو:
في حراسة المرمى: الهاني سليمان وحسين تيمور
في خط الدفاع: محمد المغربي، أحمد حكم ، محمود وحيد ، اسلام جابر ، حمدي علاء ، أحمد خالد
في خط الوسط:محمد عصام، حسين فيصل، دوكوا دودو، أبو بكر ليادي ، مصطفى ميدو، لحسن دهدوه، عمرو قلاوة
في خط الهجوم: حسام حسن ، مصطفى بدري ، فادي فريد ، محمد سعيد، طارق علاء
يأتي سموحة في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري ويملك 9 نقاط، بعدما مشاركته في 7 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى ثلاث لقاءات وتلقى الهزيمة فى مباراتين وأحرز لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.