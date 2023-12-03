الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أحمد سامي يعلن قائمة سموحة لمباراة فاركو بالدوري

سموحة
سموحة

كشف أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة  قائمة الفريق السكندري استعدادا لمباراة فاركو المقرر له غدا الإثنين، منافسات الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز.
 

txt

رئيس سموحة: أحمد سامى لعب على التعادل أمام الأهلى وأنا من بشجع الأحمر

txt

مدافع سموحة: التعادل مع الأهلي مكسب لنا

txt

كولر: واجهنا سموحة بقائمة اضطرارية..وأخطاء التحكيم في تزايد

 

قائمة سموحة لمباراة فاركو:
 

في حراسة المرمى:  الهاني سليمان وحسين تيمور
في خط الدفاع: محمد المغربي، أحمد حكم ، محمود وحيد ، اسلام جابر ، حمدي علاء ، أحمد خالد 
في خط الوسط:محمد عصام، حسين فيصل، دوكوا دودو، أبو بكر ليادي ،  مصطفى ميدو، لحسن دهدوه، عمرو قلاوة 
في خط الهجوم: حسام حسن ، مصطفى بدري ، فادي فريد ، محمد سعيد، طارق علاء 

يأتي سموحة في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري ويملك 9 نقاط، بعدما مشاركته في 7 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى ثلاث لقاءات وتلقى الهزيمة فى مباراتين وأحرز لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

txt

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة

txt

سموحة يعلق على تصريحات أحمد حسن مكي بشأن الرحيل


 

مواد متعلقة

رئيس سموحة: أحمد سامى لعب على التعادل أمام الأهلى وأنا من بشجع الأحمر

مدافع سموحة: التعادل مع الأهلي مكسب لنا

سموحة يفرض التعادل الثاني تواليًا على الأهلي في الدوري

تشكيل سموحة أمام الأهلي في لقاء الجولة السابعة بالدوري

رضا شحاتة يكشف مفتاح فوز الأهلي على سموحة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة
الجريدة الورقية