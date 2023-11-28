الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة

بوابة الوفد الإلكترونية

استقر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، على ملامح التشكيل الذي سيبدأ به مباراة سموحة المقررة بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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ويسعى الأهلي للحفاظ على صدارة الدوري المصري من خلال الفوز على سموحة في مواجهة الليلة، حيث يتربع الأهلي على قمة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وحيد ولم يتذوق الخسارة في أي مباراة بالموسم الحالي، بينما يدخل سموحة بهدف استعادة نغمة الانتصارات بعد تلقيه هزيمتين وتحقيق تعادل في آخر 3 مواجهات ويحتل سموحة المركز الثاني عشر في سلم ترتيب بطولة الدوري برصيد 8 نقاط.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: على معلول، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني

خط الوسط: محمد مجدي «افشة»، إمام عاشور، مروان عطية

خط الهجوم: حسين الشحات، صلاح محسن، كريم فؤاد.

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