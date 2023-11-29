رئيس سموحة: أحمد سامى لعب على التعادل أمام الأهلى وأنا من بشجع الأحمر

قال فرج عامر رئيس نادى سموحة إن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الأهلى فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء صمن منافسات الجولة السابعة من الدورى وانتهت بالتعادل السلبي.

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أضاف فرج عامر خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب البلدوزر مع الكابتن مجدى عبد الغنى على قناة الشمس:" أنا عايز الأهلى يكسب على طول إلا فى مباريات سموحة".

تابع رئيس سموحة:"كنت متوقع تقديم سموحة مباراة جيدة أمام الأهلى وأحمد سامى اشتغل بشكل جيد فى فترة التوقف الدولى وسموحة عاد بثوب جديد غير الذى ظهر عليه أمام الزمالك".

وواصل:" فى مباراة الزمالك لم يكن هناك تجانس بين اللاعبين وحسام حسن أهدر العديد من الفرص لكن فى مباراة الأهلى اللاعبين التزموا بشكل جيد وكان عندنا كثافة عددية منظمة".

وأكمل:" أحمد سامى لعب على التعادل أمام الأهلى ولكن عندنا ناشئين يقدمون مستوى جيد وعلى رأسهم طارق علاء ومحمد سعيد ودوكو دودوا البنينى كلهم قدموا مباراة جيدة".

وواصل:" الأهلى فريق كبير وكلهم نجوم ولكن لاعبو سموحة نجحوا فى إحباط فرصهم بالإضافة إلى هناك لاعبين فى القلعة الحمراء لم يكونوا فى مستواهم المعروف عليهم".

واستكمل:" أتمسك بالكابتن أحمد سامى لأنى أثق فى تفكيره الجيد فى إدارته للمباريات واختياره للاعبين ويبذل مجهود كبير مع الفريق وسموحة قادم بقوة".

واستطرد:" حكم مباراة سموحة والأهلى كان عادل ولم يقع فى أخطاء واحترم جميع الحكام لكن هناك بعض منهم يهتز أمام الأهلى والزمالك فى بعض المباريات".