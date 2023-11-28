كولر: واجهنا سموحة بقائمة اضطرارية..وأخطاء التحكيم في تزايد

عبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن عدم رضاه عن نتيجة مباراة الفريق أمام سموحة التي انتهت بالتعادل السلبي.

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وأضاف المدير الفني: «خلال الشوط الأول لم يكن لدينا القوة الكافية، وخلال الشوط الثاني كان الهجوم في اتجاه واحد، وعندما تواجه فريقًا يدافع بـ٩ لاعبين يكون هناك صعوبة، وحاولنا البحث عن حلول ولكن لم نوفق خلال المباراة».



وأوضح كولر أنه بين شوطي المباراة تحدث مع اللاعبين في استغلال الضربات الثابتة، وأنه لا يوجد الوقت الكافي للتدريب بسبب ضغط المباريات.

وأشار المدير الفني إلى أن هناك أخطاء متكررة خلال المباريات مثل إضاعة الوقت، وهناك لاعب من سموحة كان يستحق البطاقة الحمراء ولكم لم يحدث ذلك.

وشدد كولر على أن الفريق يفتقد بعض اللاعبين بشكل إجباري بسبب الإصابات، وهناك لاعبون عائدون للمشاركة مثل علي معلول، والقائمة التي تم اختيارها للمباراة قد تكون اضطرارية.اضطرارية