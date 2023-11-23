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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سموحة يعلق على تصريحات أحمد حسن مكي بشأن الرحيل

أحمد حسن مكي
أحمد حسن مكي

رد مصدر داخل نادي سموحة على التصريحات الصادرة عن أحمد حسن مكي المدرب المساعد السابق بالفريق.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه إن مجلس الإدارة برئاسة فرج عامر اتخذ قرار إقالة أحمد حسن مكي منذ ١٠ أيام وليس صحيحًا أن المدرب من قرر الرحيل.

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وأشار الى أن هناك أكثر من لاعب اشتكوا لرئيس النادي أسلوب معاملة مكي بينما حاول المدير الفني احتواء الأمر عدة مرات ولكن رئيس النادي قرر الاستغناء عن خدمات المدرب المساعد.

وانضم مكي بعد اعتزاله للجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة أحمد سامي.

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