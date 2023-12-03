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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب شباب الزمالك: حققنا الفوز على الأهلي بجدارة

الزمالك
الزمالك

قال جمال حمزة المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي الزمالك، إن فريق الشباب مواليد 2003 استحق الفوز وبجدارة على الأهلي، في قمة بطولة الجمهورية التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب القلعة البيضاء.

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وأكد "حمزة" أن لاعبي الزمالك، قدموا أداءاً فنياً مميزاً في لقاء اليوم، واستطاعوا إنهاء المباراة والسيطرة عليها منذ الدقائق الأولى من خلال تسجيل هدفين في أول 11 دقيقة.

ووجه المدير الفني لقطاع الناشئين، التهنئة والإشادة للجهاز الفني للفريق بقيادة إبراهيم صلاح على القيادة الفنية المتميزة للقاء، وقراءة الفريق المنافس بالشكل الأمثل.

واختتم جمال حمزة تصريحاته قائلا: "يوجد العديد من لاعبي 2003 يستحقون الفرصة مع الفريق الأول في الفترة المقبلة، نظراً للقدرات الفنية العالية التي يتمتعون بها" .

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