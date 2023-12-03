غيابات الزمالك بالجملة أمام سوار الغيني بالكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة مدربه الوطني معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني، لمواجهة قوية مساء اليوم الأحد، أمام سوار الغيني على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك وسوار الغيني، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة عبر قناة بي إن سبورت HD6، بالإضافة إلى قناة أون تايم سبورت الأرضية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية ببطولة الكونفدرالية برصيد 3 نقاط بالتساوي مع المتصدر ساجرادا الأنجولي الذي يتفوق بفارق الأهداف.

وكان الزمالك تغلب على أبو سليم الليبي بهدف من دون رد في الجولة الأولى، بينما حقق ساجرادا الأنجولي الفوز على سوار الغيني بهدفين دون رد.

يفقد الزمالك عددًا من اللاعبين البارزين كما يلي:

1- محمود حمدي الونش: استمرار التأهيل للتعافي من الإصابة التى يعانى منها بقطع فى الرباط الصليبي

2- محمد صبحي: إيقاف لأسباب تأديبية وعرضه للبيع في يناير المقبل

3- حسام عبدالمجيد: إصابة في معسكر المنتخب الأولمبي الأخير فى الأنف

4- أحمد فتوح: إيقاف لأسباب تأديبية وعرضه للبيع في يناير المقبل

5- مصطفى الزناري: إيقاف لأسباب تأديبية وعرضه للبيع في يناير المقبل

6- عبدالله جمعة: استمرار التأهيل للتعافي من الإصابة

7- مصطفى شلبي: استمرار التأهيل للتعافي من الإصابة التى يعانى منها بشرخ فى القدم

8- معاذ علاء: لأسباب فنية

9- محمد حسام بيسو: لأسباب فنية