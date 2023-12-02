السبت 02 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

والد زيزو : الشباب السعودي دخل في مفاوضات شفهية مع الزمالك لضم نجله

عرض الإعلامي عبدالناصر زيدان، مكالمة صوتية لـ والد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر أحمد سيد زيزو، بشأن عرص الشباب السعودي وانتقاله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وقال والد زيزو خلال المكالمة التي عرضت عبر برنامج "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس، أن الشباب تواصل مع مسؤولي الزمالك شفهياً سعياً للتعاقد مع اللاعب في يناير المُقبل.

وأضاف والد زيزو خلال تصريحاته،  أن الشباب السعودى استطلع رأى مجلس إدارة نادى الزمالك للحصول على خدمات اللاعب مؤكداً أنه في حال موافقة المسئولين فإن نادى الشباب سيتقدم بعرض رسمي للإدارة.

وكشف والد زيزو ، أن ابنه مُتمسك بالاستمرار داخل  القلعة البيضاء وتحت أمر النادى في أي وقت ويحترم  تعاقده معه ولن يرحل إلا بموافقة الزمالك صاحب الفضل عليه بعد الله سبحانه وتعالى فيما وصل إليه حالياً.

 

ويقدم زيزو مستوى مميز في السنوات الماضية مع الزمالك، ودائماً ما يتصدر قائمة هدافي فريقه بالإضافة إلى حصوله على جائزة هداف الدوري من قبل.

وسبق للشباب أن تقدم بعرض رسمي في عهد مجلس الإدارة السابق، وذلك قبل بداية الموسم الحالي، إلا ان العرض قوبل بالرفض من جانب إدارة الزمالك، ليتعاقد الشباب مع بديل آخر في نفس المركز وهو البلجيكي يانيك كاراسكو.

وكان زيزو قد سجل هدفاً في الفوز 2-0 على مودرن فيوتشر مساء الأربعاء في الدوري الممتاز.

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