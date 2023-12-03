الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد حلمي رئيساً لقطاعات الناشئين بنادي الزمالك

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تعيين محمد حلمي نجم القلعة البيضاء السابق في منصب رئيس قطاعات الناشئين .

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فوز شباب الزمالك يحفظ ماء وجه الأبيض أمام الأهلي في 2023

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شباب الزمالك يهزم الأهلي بثنائية في بطولة الجمهورية 2003

و أكد حسين السيد أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب قرر تعيين محمد حلمي رئيساً لقطاعات الناشئين، وبدأ اليوم مهام عمله بشكل رسمي .

وبدأ محمد حلمي مهام منصبه بشكل رسمي اليوم الأحد، و حرص على عقد عدة جلسات مع المسؤولين داخل قطاعات الناشئين للترتيب للفترة المقبلة.

و شاهد كابتن محمد حلمي بصحبة حسين السيد عضو مجلس الإدارة، مباراة اليوم بين فريق الزمالك 2003 أمام الأهلي، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة عشر لبطولة الجمهورية.

 

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حسام عبد المجيد يشارك في تدريبات الزمالك بـ "قناع واقي"

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قائمة الزمالك لمباراة سوار الغيني في الكونفدرالية

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