أزاي أبطل اليأس بعد كل محاولة فاشلة؟.. مصطفى حسني يجيب

ينهى الله عز وجل المؤمن عن اليأس فيقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: (إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ) وجاء ذلك في سورة يوسف، حيث قصة النبي الكريم يوسف عليه السلام المليئة بالابتلاءات والمحن في غياهب الجب والظلمات السجن وظلم الحاكم وفتنة النساء، ولأننا نواجه عصر يمتلئ بالفتن والحروب فيكف نحمي أنفسنا من اليأس مع كل محاولة فاشلة؟



وكما ينهى الله عن اليأس فإنه يأمر بالعمل والسعي يأمرنا الله تعالى بالسعي والمكابدة في الحياة الدنيا ويحثنا على العمل فيقول الله سبحانه وتعالى: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ} [الملك: 15].

السعي قمة الفلاح حتى مع الفشل



وفي هذا السياق تداول نشطاء الفيسبوك فيديو للداعية مصطفى حسني يجيب عن تساؤل عبر البث المباشر بطريقة أثلجت قلوبهم ومنحتهم الأمل، فهو سؤال يتردد في أذهاننا كل يوم خاصًا مع أحداث طوفان الأقصى الأخيرة، وكيف لا ييأس هذا الشعب رغم كل تلك السنوات؟





فجاء السؤال قائلاً: أزاي أبطل ايأس بعد كل محاولة فاشلة؟ ليجيب حسني موضحًا أن المحاولات الغير ناجحة ما هي جزء من قصة حياتنا مع الله سبحانه وتعالى في رحلة السعي؛ التي سنحاسب عليها يوم القيامة ونؤجَر عليها يوم.



وضحَ الداعية أن الله يكرمنا بسبب سعينا في الدنيا كما يقول عز وجل في محكم كتابه بسورة النجم: (وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، ثُمَّ يُجْزَآهُ الْجَزَاءَ الأَوْفَى)، فحتى لو لم يأتي السعي بنتيجة فهو قمة الفلاح عند الله تعالى.





نتيجة السعي مهما تأخرت ستأتي



أكد مصطفى حسنى قائلاً "أنا مشوفتش في حياتي حد بيسعى بجدّية إلا وربنا علّا من شأنه وأكرمه وكافئه على السعي ده"، وأن النجاح حتى إذا تأخر يأتي بعده فتح كبير من الله عز وجل، وقد لا يأتي النجاح بعد محاولات كبيره ولكن مع محاولة واحدة صغيرة في الطريق قد يكفأك الله على جميع سعيك ويفتح لك فتحًا مبينًا.



وقال الداعية أن الله لا يطيل علينا انتظار نتيجة السعي لأنه يعلم مدى عجزنا وحاجتنا وقربنا من اليأس، وكل سعي الإنسان يكتبه الله في ميزان حسناته، فقد قال رسول الله ﷺ (إن من الذنوب ما لا تُكَفرّ بالصلاة ولا الصيام، إنما يُكفّرها الهَمّ لطلب المَعيشة).



وينهى مصطفى حسني في نهاية الفيديو عن رؤيتنا للمحاولات الغير ناجحة على أنها فشل، قد يذهب بنا إلى اليأس فنطيل الحزن والاكتئاب، ونتأكد أن طالما كانت محاولاتك في نطاق السعي وطلب الفلاح، لأنها تأتي مع رضا الله وطالما أن الله يرضى هذا يكفي ويوفي، حيث قال الله عزل وجل:(إنّا لا نُضيع أجر من أحسَن عملا".





