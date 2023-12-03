أونصة الذهب تسجل أعلى سعر في تاريخها

سجلت أسعار أونصة الذهب أعلى إغلاق في تاريخها عند مستوى 2072 دولارا، بنهاية تداولات يوم الجمعة الماضي، لترتفع مكاسبها خلال 3 أسابيع متتالية بما يصل نسبته نحو 7%.

الذهب

وجاءت هذه الارتفاعات فى أسعار أونصة الذهب العالمية بعد أن عززت بيانات أظهرت تباطؤ التضخم الرهانات على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وفي 29 أكتوبر الماضي قفز أسعار أونصة الذهب ليتجاوز حاجز الألفي دولار وذلك للمرة الأولى منذ مايو الماضي، بتأثير من توسعة الجيش الإسرائيلي لعملياته في قطاع غزة.

وقال بين إيمونز رئيس الدخل الثابت في "NewEdge Wealth"، إن الشهر الأخير من العام عادةً ما يخلق شهية أكبر للمعدن الأصفر، ولقد كان الأمر متسقاً للغاية في شهر ديسمبر من كل عام".

وأشار إيمونز إلى الخلفية الاقتصادية والخلفية الجيوسياسية كمحفزات إيجابية إضافية للذهب.

وقال: "هناك حالة من عدم اليقين في العام المقبل؛ الانتخابات الرئاسية الأميركية، والركود المحتمل"، وفي الوقت نفسه، يرتفع الذهب عندما يكون هناك شعور بالمخاطرة في الأسواق، وذلك عندما تنخفض الأسعار الحقيقية وأسعار الفائدة، وهذا يمنح الذهب دفعة جيدة للصعود".

وأضاف أن تزايد إقبال البنوك المركزية مرة أخرى على الذهب في مواجهة تضاؤل المعروض، يدفعه على الأرجح لاختراق كبير نحو 2100 دولار.

وذكر أنه إذا استمرت أسعار الفائدة في الانخفاض، فسوف ينخفض الدولار، وسيكون بمثابة رياح خلفية للذهب فقد بات على وشك الاختراق الصعودي بشكل كبير".

أسعار الذهب في مصر الآن:

أسعار الذهب في مصر

استقرت أسعار الذهب فى منتصف التعاملات، اليوم الأحد ، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2795 جنيها، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3194 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2928 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2395 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1863 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1597 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1197 جنيها، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 22360 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2073 دولارًا للأوقية.